Menino de 17 anos é assassinado a tiros

Um rapaz identificado como Francielton Andrade Pereira, de 17 anos, foi assassinado a tiros quando andava por uma rua do bairro Cristo Rei, na Zona Sul de Teresina, na tarde de domingo (22). Segundo a Polícia Militar, as pessoas que atiraram no rapaz não foram identificadas.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o adolescente havia falecido quando a equipe chegou ao local. O caso deve ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fonte: www.falapiaui.com