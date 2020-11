Semsa lança campanha de conscientização e luta contra Aids

Dia 1º de dezembro, é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Para marcar essa data, a Prefeitura Municipal de Parauapebas, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde e da Coordenação Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, irá lançar nesta terça-feira, (01), a campanha “Dezembro Vermelho” com o tema “Atenção, cuidado e prevenção!” #ParauapebasPrevenido.

Este ano a coordenação do evento vem com iniciativa inédita, com objetivo de alcançar todos os públicos; jovens, adultos e idosos, profissionais da saúde, comerciários e também trabalhadores que exercem suas atividades em horário de revezamento de turno e o público LGBTQI+, o CTAS/SAE realizará a ação “Corujão do CTA, é hora de se cuidar!”.

A ação tem como objetivo orientar e estimular o debate sobre a prevenção, tratamento e necessidade de acabar com a discriminação e desinformação. A prevenção é o único caminho. Com a identificação precoce da doença, o tratamento se torna mais eficaz e é possível ter uma vida saudável.

No lançamento da campanha, serão realizadas ações como blitz da prevenção, roda de conversa, palestras educativas e a realização de testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C, e demais serviços. Para os usuários que já fazem acompanhamento vão poder realizar consultas e receber medicação.

Confira a programação:

· Corujão do CTA:

03,10 e 17/12 – 18h às 00h

· Blitz da prevenção:

05/12 – Praça do Cidadão – Rio Verde

12/12 – Av. dos Ipês – Próximo a feira/supermercado verdurão – Cidade jardim

19/12 – Rotatória da Rua 14 – Cidade Nova/B. União.

· Unidade Básica de Saúde (UBS)

Durante o mês de dezembro, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) das zonas urbana e rural realizarão atividades educativas e testagem rápida. HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

De acordo com a Diretora de Vigilância e Saúde – VISA, Michele Ferreira, “o Governo Municipal vem sempre oferecendo a detecção precoce da doença, ofertando testagem para HIV e ISTs em grande parte das ações de saúde e parcerias com outras Secretarias, visando o diagnóstico precoce. Importante ressaltar que tão importante quanto prevenir e tratar a doença, é a informação sobre as interfaces do HIV/Aids são necessárias para a redução de casos, acolhimento humanizado de pessoas infectadas e vivência na sociedade sem discriminação.

Avanços – O secretário municipal de saúde, Gilberto Laranjeira, ressaltou “a gente vem ao longo dos anos requalificando a saúde de Parauapebas. os avanços nas políticas de combate ao HIV já resultou na redução dos casos positivos no último ano. Fizemos a reforma do CTA, que hoje tem equipe multidisciplinar no atendimento de nossos usuários e um ambiente novo, aconchegante para o maior conforto durante o tratamento. É recompensador saber que essas pessoas hoje têm qualidade de vida e vão viver por muitos anos. Isso é fruto do acolhimento, orientação e tratamento que tem recebido”, disse o secretário.