Homem que aparece em vídeo executando jovens em Nova Iguaçu é chefe de milícia na região, segundo a polícia

Igor Ferreira Correa de Souza seria chefe de uma milícia na região do bairro Cerâmica. Ele foi identificado por policiais que o detiveram em maio de 2020. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça

A polícia identificou o homem que aparece em um vídeo executando dois jovens na tarde de quarta-feira (2), no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele seria o chefe da milícia no bairro Cerâmica e teve a prisão temporária decretada pela Justiça.

De acordo com a polícia, Igor Ferreira Correa de Souza, o Igor Russo, é o homem que aparece nas imagens atirando quatro vezes contra as cabeças de dois jovens, que estavam andando pela Rua Carlos Marques de Sá, no bairro Cerâmica. As vítimas não foram identificadas.

Essa rua, segundo testemunhas, fica próxima do Morro do Cotó, onde no final da manhã de quarta-feira ocorreu um confronto entre criminosos que querem implantar um ponto de venda de drogas na região.

No vídeo, Igor rende os dois jovens e obriga as vítimas a deitar de barriga para baixo na calçada. Quando um carro prata se aproxima, Igor faz os disparos. A polícia identificou o dono do carro como Rafael Lennon Ramos Baptista.

Ainda de acordo com a polícia, Igor Russo seria o chefe de uma milícia que atua no Cerâmica. Ele foi reconhecido no vídeo por policiais que o prenderam em maio de 2020, numa operação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Na ocasião, Rafael estava com o carro estacionado perto do local onde Igor foi preso.

fonte:g1.globo.com