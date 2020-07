Homem tenta apartar briga e acaba baleado

A Polícia Civil prendeu duas pessoas, na manhã desta quinta-feira (09), às 6h, em Santarém, após três meses de uma briga, seguida de tentativa de homicídio. Os presos são Gil Leno Leite da Silveira e Elezenilton Ferreira da Silva, o “Nino”. De acordo com a polícia, tudo começou no dia 05 de abril, por volta das 17h, quando Fernando, dono de um terreno, brigou com Nino, Gil, Xabregas e outras pessoas que estavam invadindo sua terra. O proprietário foi ameaçado de espancamento pelos homens, que estavam armados com facões, enxada e uma arma de fogo de fabricação artesanal. Ao perceber o conflito, Aloizio Vasconcelos de Sousa, de 37 anos, interviu na tentativa de defender Fernando e apaziguar o atrito, mas acabou sendo agredido pelos invasores.

Aloizio sofreu vários golpes em seu corpo, mas conseguiu fugir dos agressores. Nino e Gil, entretanto, continuaram o perseguindo. Ao chegarem na casa de Aloizio, eles se depararam com a esposa dele e cinco crianças. Ainda assim, eles dispararam dez vezes contra a vítima. Um dos tiros acertou o olho esquerdo de Aloizio, que ficou com um projétil alojado no cérebro. Em seguida, eles fugiram da casa e Aloizio foi socorrido.

O homem chegou a ser levado para o Pronto Socorro Municipal, onde foi internado, mas, depois de alguns dias, foi transferido para o Hospitial Regional em virtude da gravidade dos ferimentos. Não há informações atuais sobre seu estado de saúde.

Na tentativa de prender os acusados, a Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (09), mais uma etapa da Operação Hórus, a fim de cumprir o mandado de prisão em desfavor de Gil e Nino. Participaram a daação as equipes da UIP do Santarenzinho, Nova República, Mojuí dos Campos, Belterra, e do NAI. Ambos foram presos e tiveram alguns objetos apreendidos, como um revólver calibre ponto 38 encontrado na casa de Gil, seis munições calibre ponto 38 intactas, um coldre, um aparelho celular e uma balaclava. Em virtude dos objetos encontrados, foi feito também um auto de prisão em flagrante de delito contra Gil por posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

