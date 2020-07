Cursos de dança online segue com inscrições abertas

Iniciativa integra ações do Projeto Movimenta Pebas. Aulas serão ministradas pela equipe de profissionais do Corpo Escola de Dança (MG) a partir de 27 de julho

Segue, até 16 de julho, o prazo de inscrições para os quatro cursos online de dança do Movimenta Pebas, projeto patrocinado pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Informações sobre seleção e regulamento estão disponíveis no link https://linktr.ee/movimentapebasoficial. A iniciativa conta com a parceria do Centro Cultural Parauapebas e da Vivas Cultura e Esporte.

As inscrições são gratuitas para os cursos de capacitação (Balé Clássico e Dança Contemporânea) e cursos complementares (Danças Populares Brasileiras e História da Dança). As atividades serão ministradas pela equipe de profissionais do Corpo Escola de Dança, do Grupo Corpo, renomada companhia de dança contemporânea de Minas Gerais, com início previsto para o dia 27 de julho.

Os critérios de seleção e o número de vagas variam de acordo com cada curso. As atividades serão realizadas no périodo de julho a outubro. Os cursos de Capacitação em Balé Clássico e Dança Contemporânea são destinados para maiores de 15 anos com alguma experiência em dança, selecionados por nível técnico dentre os inscritos. Serão montadas duas turmas para cada curso, com o limite de até 15 participantes.

O curso de Danças Populares Brasileiras oferece 20 vagas para alunos, a partir dos 12 anos com ou sem experiência em dança. Já para o curso de História da Dança, serão 150 vagas para interessados de todas as faixas etárias. Os quatro cursos serão ministrados online e ao vivo pelas plataformas Google Meet ou Zoom.

Sobre o Movimenta Pebas

Os cursos de dança fazem parte da programação do projeto Movimenta Pebas, adaptado para promover ações também durante a pandemia. Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura antes das restrições provocadas pela Covid-19, o projeto é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, com o patrocínio da Vale e apoio da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e do Instituto Vivas.

Serviço

Inscrições para os cursos online do projeto Movimenta Pebas

Período: até 16 de julho

Início das atividades: 27 de julho

Regulamento e formulário de inscrições estão disponíveis em linktr.ee/movimentapebasoficial

Todas as informações sobre o “Movimenta Pebas” estão disponíveis nas páginas do projeto nas redes sociais:

Instagram.com/movimentapebasoficial

Facebook.com/movimentapebasoficial

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas pelo e-mail: movimentapebas@vivas.art.br ou pelo WhatsApp: 94 99177-0939.

