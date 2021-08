Homicídio em Eldorado do Carajás

No inicio da noite de quinta-feira (19) de agosto, Júlio Cezar Barbosa, morador da Vila 17 de Abril, zona rural de Eldorado do Carajás, foi assassinado com dois tiros, por volta das 20h, segundo vizinhos que escutaram os disparos, por ser comum o uso de arma por moradores da zona rural, os vizinhos não acharam estranho o barulho.

Um dos familiares da vítima foi avisado sobre o que teria acontecido e foi até o local e comprovou que Cezar, como ele era conhecido tinha sido assassinado.

Júlio Cezar Barbosa era um dos pioneiros da Vila 17 de Abril, e também sobrevivente do Massacre de Eldorado do Carajás, conhecido mundialmente decorrente da ação da polícia do estado do Pará por assassinar 19 sem terras em 1996, Cezar estava lá om sua mãe que foi baleada com um tiro na perna.

Ainda não se sabe o que teria motivado o assassinato da vítima e não tem suspeitos do crime, a Polícia investiga o caso.

foto reprodução