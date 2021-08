PC deflagra operação contra crimes de divulgação de fotos íntimas, em Belém

Dispositivos eletrônicos como notebook e aparelho celular foram apreendidos nas buscas nesta sexta-feira (20) e serão periciados

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Combate a Crimes contra grupos vulneráveis praticados por meios cibernéticos (DCCV), cumpriu mandados judiciais de busca e apreensão e quebra de Sigilo Telemático, durante a segunda fase da “Operação Exposed”, deflagrada na manhã desta sexta-feira (20), no bairro do Tapanã, em Belém.

As investigações iniciaram há nove meses, após denúncias, e apuram crimes de divulgação de fotos íntimas por meios virtuais praticados contra mulheres.

Durante as buscas, foram apreendidos dispositivos eletrônicos como notebook e aparelho celular, os quais serão encaminhados à perícia para esclarecer o modo de atuação e coletar indícios dos crimes.

“Essa é uma das ações de combate a prática de crimes contra a dignidade sexual praticados por meios cibernéticos em nosso Estado. A partir das denúncias, fazemos o trabalho investigativo para identificar o modus operandi e autores dos delitos”, enfatizou a titular da DCCV, Delegada Lua Figueiredo.

Primeira fase

Uma outra Operação da Polícia Civil foi deflagrada em maio deste ano, visando o combate do mesmo tipo de crime e modus operandi. Com o outro investigado também foram apreendidos vários dispositivos eletrônicos, como HD’s, pendrives e aparelhos celulares.

Denúncia

Qualquer denúncia de vítimas de casos similares e outros podem ser feitas pelos números 181 e 98115-9181 (mensagens via whatsapp). Além da modalidade presencial na Divisão Especializada, que fica localizada na Delegacia Geral de Polícia Civil, na Avenida Governador Magalhães Barata, 209, no bairro de Nazaré, em Belém.

Ag. Pará