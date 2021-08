Iara Braga busca melhorias para o Setor Agrícola e Agropecuário de Eldorado

Prefeita Iara Braga permanece em Belém e cumpriu agenda na tarde de segunda-feira (23) de agosto, para tratar de melhorias para o Setor Agrícola e Agropecuário de Eldorado do Carajás.

Iara Braga se reuniu com o Secretário do Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Estado o Sr. Giovanni Corrêa Queiroz, na reunião foi discutido maneiras de como melhorar o desenvolvimento agrícola e agropecuário da região, visando o grande potencial que município tem nestas áreas que são destaque na economia de Eldorado.

A agricultura familiar na região é bastante presente, e ganhou uma força extra com o Programa de Aquisição de alimentos Da Agricultura Familiar (PPA), que teve as inscrições abertas no início do mês de junho.

A agropecuária que é destaque na economia do municio, principalmente quando se trata da produção de leite, que é uma grande responsável por parte dos trabalhos gerados em Eldorado do Carajás, esses setores ganhão implementos e melhorias.