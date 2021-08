Mulher encomenda pelo WhatsApp a morte do marido

Áudios com rapidez, avatar, emojis, chamadas de vídeos e agora é possível até realizar transações financeiras pelo WhatsApp. O aplicativo de dezenas de funcionalidades, certamente é um dos mais usados, pelo menos entre os brasileiros. Contudo, nem sempre as pessoas usam a tecnologia para o bem.

E foi isso que a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá descobriu. Uma morte organizada pelo aplicativo.

Três suspeitos de cometerem o assassinato do empresário Toni da Silva Flor, de 38 anos, articularam tudo por videochamadas feitas pelo WhatsApp.

A vítima foi alvejada a tiros quando chegava a uma academia em Cuiabá, em 11 de agosto do ano passado. A morte do empresário renderia ao trio R$ 60 mil.

A mulher de Toni, a representante comercial Ana Cláudia Flor, foi presa temporariamente na quinta-feira (19), em Cuiabá, após investigações da PC-MT (Polícia Civil de Mato Grosso). Ela é suspeita de ser a mandante do crime, mas nega a participação no crime.

A investigação aponta que o empresário foi assassinado após descobrir que estava sendo traído, além disso, a esposa queria ficar com os bens dele.

No dia do crime, Toni da Silva Flor foi abordado por um homem no estacionamento de uma academia. O suspeito chegou ao local chamando a vítima pelo nome. Mesmo sem responder, o empresário foi atingido por cinco tiros de arma de fogo, segundo a polícia.

Mesmo baleado, Toni correu para dentro da academia e foi socorrido. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá, onde foi operado, mas morreu dois dias depois.

No dia que a mulher do empresário foi detida, a polícia cumpriu ainda três mandados de prisão temporária, incluindo a prisão dela, e cinco mandados de busca e apreensão expedidas pela 12ª Vara Criminal de Cuiabá. Aparelhos de telefone celular, agendas e outros objetos foram apreendidos também, para dar continuidade nas investigações sobre o crime.

TUDO POR VIDEOCHAMADA

De acordo com a polícia, o assassinato de Toni da Silva Flor já foi elucidado depois da prisão de Igor Espinosa, de 26 anos, na semana passada. O preso confessou durante a oitiva ter atirado e matado o empresário a mando de Ana Cláudia Flor, e que após o crime fez uma videochamada para informar o atentado contra a vítima, disse a Polícia Civil.

“O crime foi acertado por uma videochamada entre dois intermediários e a mandante, onde ficou acertado o valor de R$ 60 mil pela morte do empresário. Parte do valor, R$ 20 mil, foi pago após o crime a um dos intermediários, sendo entregue em um envelope, nas proximidades do bairro Alvorada e posteriormente passados ao executor, que viajou com o dinheiro para o Rio de Janeiro”.

Ao relatar as informações, o preso ainda disse que um amigo de Ana Cláudia, que não teve o nome divulgado, entregou uma arma de fogo para matar o empresário. Em seguida, esse intermediário se desfez da arma ao jogá-la no lago do Manso.

“O restante do valor combinado pela empreitada criminosa não foi pago”, disse a polícia.

INVESTIGAÇÕES

A informação do delegado Marcel Oliveira é que desde o início das investigações já existia a suspeita de que a mulher do empresário seria a mandante do crime, porém, “era necessário reunir os elementos que corroborassem para as informações anônimas”.