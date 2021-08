Humorista afegão é executado por membros do Talibã

O humorista era bastante conhecido no Tiktok por seus vídeos porem o conteúdo incomodava membros do Talibã, o movimento fundamentalista era ridicularizado por Nazar Mohammad, na rede social o humorista era conhecido como Khasha Zwan.

Um vídeo gravado pelos extremistas no momento em que Nazar é levado de sua casa por homens do Talibã, armados com fuzis AK-47, parecem não intimidam o humorista que ainda sim faz piada com o que está acontecendo e leva um tapa no rosto.

O Talibã afirmou a autoria do crime e de seus porta-vozes afirma que Nazar, trabalhava para a Polícia Nacional Afegã, e teria envolvimento em diversas torturas a membros do Talibã.

A crueldade do crime causou revolta por todo país e fez com que o grupo Human Rights Watch (HRW) se manifestasse, alegando que o episódio vai de encontro à promessa de não vingança feita pelo Talibã quando retomou o poder.

Redes sociais