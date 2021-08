Jovem é executado no bairro Vila Rica

No início da noite de terça-feira (24) de agosto, o jovem Matheus Soares, 24 anos, teria saído de sua casa sem avisar para onde estava indo, não muito distante ele foi surpreendido por dois homens que estavam em uma moto, um deles disparou vários tiros à queima-roupa, dando cabo a vida de Matheus Soares.

O jovem Matheus Soares, já era conhecido pelos policiais da cidade, o mesmo possuía passagens pela polícia acusado pelo crime de receptação e venda de arma de fogo.

O crime aconteceu no bairro Vila Rica, nas proximidades da rua Brasília com Av. Faruk Salmen, a Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML), estiveram no local, a polícia investiga o crime.

Imagens/ Facebook