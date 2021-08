Paraolimpíadas: Judoca de Parauapebas Thiego Marcos tem sua primeira luta amanhã

Os jogos Paraolímpicos tiveram início em 24 de agosto, e Parauapebas e todo o Basil está na torcida pelo judoca Thiego Marques que representando sua nação no judô, ele estará lutando no dia (26) de agosto, às 22h30, horário de Brasília e será transmitido pelo canal Sportv.

Em Tóqui, os brasileiros estão presentes em quase todas as modalidades com exceção apenas de dois esportes, que são eles basquete e rúgbi em cadeia de rodas, ao todo são 260 atletas do Brasil (incluindo atletas sem deficiência que são guias, cavalheiros, goleiros e timoneiros) além da comissão técnica, administrativa e médica, totalizando 434 pessoas.

Imagem/Instagram