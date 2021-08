ExpoArte consolida o talento dos artistas de Parauapebas

Nesta semana, a exposição estará aberta ao público de 16h às 22h e no sábado, 28, de 10h às 22h

No Dia do Artista, celebrado em 24 de agosto, a Prefeitura de Parauapebas comemora o sucesso da I ExpoArte, que teve seu período de visitação estendido. Desde o dia 20 de agosto, artistas de vários setores movimentam a Praça de Eventos e aquecem a economia local com a venda de seus produtos. Nesta semana, a exposição estará aberta ao público de 16h às 22h e no sábado, 28, de 10h às 22h.

A programação diversificada para toda família reforça a riqueza cultural de Parauapebas. Tem manifestação artística para todos os admiradores da cultura: cantinho da leitura, pintura de rosto infantil, conto de histórias folclóricas, carimbó, oficinas gratuitas, grafismo corporal Xikrin, artesanato, empreendedorismo e muita música ao vivo alegram o ambiente.

O gestor da Secretaria de Cultura (Secult), Sadisvan Pereira, avaliou que o evento está superando as expectativas do governo municipal. “É gratificante ver que nossos artistas abraçaram a causa e que o trabalho deles está sendo reconhecido e valorizado também por quem visita a ExpoArte. Foram muitos dias de produção para que eles pudessem expor e vender seus produtos. Vale a pena prestigiar a exposição”, afirmou o secretário.

O stand da Academia Parauapebense de Letras (APL) exibe obras de vários escritores de Parauapebas. “Nosso objetivo é fomentar o processo da escrita em nosso município. Parauapebas tem um potencial cultural muito grande. Precisamos unir forçar com os diversos seguimentos para que possamos apresentar nossas obras, e a participação do público é essencial nesse processo”, observou a escritora e presidente da APL, Terezinha Guimarães.

Várias autoridades municipais já prestigiaram a ExpoArte. Para o prefeito de Parauapebas, Darci Lemen, o evento é apenas uma pequena amostra do que o município tem a oferecer do ponto de vista cultural e turístico. “Temos artistas extraordinários. A cultura ajuda a gente a construir uma cidade melhor. Queremos transformar essas inciativas culturais em uma atividade econômica que possa sustentar muitas famílias”, declarou o prefeito.

Ascom/PMP