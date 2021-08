Menina de 10 anos morre por escalpelamento em Muaná

Por infeliz coincidência, acidente ocorre justamente durante a Semana de prevenção ao escalpelamento, realizada pela Marinha

Em 2021, pelo menos nove escalpelamentos foram registrados na região amazônica. Esse grave acidente costuma ocorrer em embarcações de pequeno porte, quando os cabelos compridos, geralmente de mulheres e meninas, se enroscam nos eixos e partes móveis dos motores.

A vítima mais recente foi uma menina de 10 anos, que morreu na manhã desta terça-feira (24), após ter os cabelos presos ao eixo do motor de uma embarcação do tipo rabeta, no rio Pracuúba, em Muaná, no arquipélago do Marajó. As informações foram confirmadas pela assistente social Alessandra Almeida, da Organização Não Governamental dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor (Orvam).

A criança escorregou ao tentar trocar de lugar na embarcação e acabou sendo puxada pelo componente móvel do motor, o que causou diversas lesões.

