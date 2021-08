IBGE: municípios mais populosos do Sudeste paraense Marabá e Parauapebas

Segundo dados divulgados pelo IBGE o estado do Pará é o mais populoso da região norte com 8,7 milhões de pessoas, em 2021, logo em seguida vem o estado do Amazonas com 4,2 milhões de pessoas, a região norte tem uma estimativa de 18,9 milhões de pessoas, representando assim 4,1% da população brasileira, em todo território nacional estima-se que a população chega em média a l (213.317.639 habitantes).

Divindade a população paraense por suas regiões temos

A capital Belém ainda concentra o maior número de habitantes de todo o estado do Pará com estimativa de 1.506.420 habitantes.

Os municípios da região metropolitana com maior número de habitantes são, Ananindeua, com 540.410 residentes; Castanhal, com 205.667 pessoas; e Marituba, com 135.812 pessoas.

Na mesorregião do Marajó, a estimativa é de que Breves tenha 104.280 pessoas. No Baixo Amazonas, o município de Santarém teve sua população estimada em 308.339 residentes.

No Sudeste paraense as cidades que se destacam com maior número de habitantes são Marabá (com 287.664 residentes); Parauapebas (218.787); São Felix do Xingu (135.732); Tucuruí (116.605); e Paragominas (115.838 habitantes). No Sudoeste paraense, Altamira foi estimada com 117.320 moradores; e Itaituba, com 101.541.

Na região paraense nordeste temos, Abaetetuba residam 160.439 pessoas; em Cametá, 140.814 pessoas; em Bragança, 130.122; e em Tailândia, 111.554 habitantes.

Com informações IBGE (www.ibge.gov.br) e reporter30.com

Foto Reprodução: Prefeitura de Parauapebas