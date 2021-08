Vídeo: Homem xinga e humilha atendente e diz “eu estou pagando

Um caso que tem indignado todas as pessoas, principalmente moradores do Pernambuco, ganhou bastante destaque nos últimos dias, um homem que foi identificado como Felipe Brasileiro, dono de uma pousada em Serrambi e Ipojuca, no Litoral Sul. Foi gravado na Ilha da Santo Aleixo, no momento em que foi pagar uma conta do bar ele começa a xingar a atendente, e faz diversas insinuações contra a jovem, pergunta se ele não tem namorado, xinga a atendente novamente, e diz “essa mulher precisa fazer sexo”, e não para por ai ele o vídeo dura aproximadamente um minuto com diversos xingamentos e palavrões.

A jovem que passa por toda essa humilhação é Jennyffer Costa, de 20 anos, o caso aconteceu em 15 de dezembro, mas apenas agora veio à tona na última quinta-feira (26), quando o vídeo começou a circular na internet.

A Delegacia de Sirinhaém, é quem está cuidando do caso, a Polícia Civil por meio de uma nota declarou “As investigações foram iniciada e seguem até o esclarecimento das imagens”.