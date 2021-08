Parauapebas: Jovem morre em acidente três dias após completar ano

Na manhã de sábado (28) de agosto, em Parauapebas, por volta das 8h da manhã uma triste notícia circulava, um jovem ainda desconhecido estava no chão ensanguentado e próximo estava uma moto Biz, de cor vermelha, ele não teria conseguido fazer a curva e acabou colidido com um poste, a notícia logo se espalhou pelos grupos de WhatsApp.

Infelizmente o jovem Luan Clécio Silva Sousa, 22 anos, estava sem vida, populares contam que com a forte impacto jovem veio a óbito logo em seguida, populares contam que a avenida 01, do bairro dos Minérios é bastante perigosa, e que nessa curva costuma é frequente acontecer alguns acidentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mais não tinha mais dana que pudessem fazer, a Polícia Militar esteve no local com homens do Instituto Médico Legal (IML), e recolheram o corpo.

O jovem Luan Clécio, que em suas redes sócias gostava de mostrar sua fé é se alto denominava peregrino, havia completado ano três dias antes do grava acidente que veio tirar sua vida.

Foto Reprodução