ICMBio e Prefeitura comemoram 22 anos das Flonas Carajás e Itacaiúnas

Uma programação com diversas atividades e aberta à população fez parte das comemorações dos 22 anos de criação das Florestas Nacionais de Carajás e Itacaiúnas, no último domingo (02).

Na portaria da Floresta Nacional de Carajás foi montada uma exposição com informações sobre as Unidades de Conservação Federais de Carajás, jogos, material biológico para conscientizar os visitantes sobre o cuidado com os animais silvestres, e trabalhos com crianças, por meio de pinturas e confecção de máscaras de bichos.

Os visitantes receberam informações sobre a rota turística Carajás, orientações de educação ambiental e de composteiras, e ainda apreciaram uma exposição de biojoias e produtos ecológicos de até 100% naturais.

Pais e alunos da escola municipal Jean Piaget participaram da trilha Maria Bonita e da oficina de compostagem doméstica para a conscientização da importância da segregação dos resíduos, principalmente os resíduos orgânicos que, quando separados corretamente, podem ser usados para fazer adubo de forma simples.

Adriane Silva, mãe da aluna Viviane Vitória, comentou sobre as atividades. “Amei participar dessa programação; é bom sair um pouco do ambiente urbano e ainda aprender sobre compostagem. Em casa, tenho esses materiais que foram mostrados na oficina, mas não sabia como usar; a partir de hoje, já sei o que fazer e como ajudar o meio ambiente”, destaca a dona de casa. “Eu amei participar da trilha e conhecer a Floresta”, comenta o estudante Ryan Dhones. “Aprendi a separação dos lixos e também como fazer o adubo das plantas”, destaca o aluno João Marcelo.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Dion Leno, participou das programações e destaca a parceria da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Semma com o ICMBio, que possibilita a população local e turistas terem acesso ordenado ao Núcleo Urbano de Carajás e Parque Zoobotânico, por meio da Coordenação de Uso Público.

“Temos a coordenação de Uso Público que permite o conhecimento e a visitação a toda essa riqueza natural que Parauapebas tem – mais de 70% do município é de floresta. São 22 anos de muita história e o Uso Público vem para proporcionar à população, esse acesso. Isso também faz parte do fomento ao turismo que o governo municipal vem trabalhando”, destaca o secretário.

O gestor do ICMBio Carajás , André Luiz Vieira, ressalta que Parauapebas tem se destacado no cenário nacional e mundial como a capital do ecoturismo e a Floresta oferece uma série de oportunidades e de desenvolvimento socioambiental, por isso, é preciso envolver a sociedade nas atividades de preservação da flona.

“Garantir essa agenda ambiental e de conversação gera benefícios sociais e ambientais para toda a sociedade, que vão desde lazer a questões econômicas. Temos muitos motivos para comemorar o aniversário dessas Florestas que têm contribuído de forma significativa para o município e para a sociedade, trazendo qualidade de vida, geração de renda e inclusão social”, ressalta o gestor.

Participaram da programação, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, Prefeitura de Parauapebas, por meio da Semma, voluntários da Floresta Nacional de Carajás, Ceap, Cooperture, Coex, Quintal Criativo e Associação Novo Encanto.

