Prefeitura reafirma parceria com agricultores urbanos

Um alinhamento entre parcerias aproximou os participantes do projeto de horta comunitária do Bairro dos Minérios aos serviços prestados pela Prefeitura de Parauapebas que apoia a agricultura familiar e a geração de emprego e renda. A reunião ocorreu na Casa da Horta, nesta terça-feira, 4, e reuniu agricultores, representantes da Vale e do governo municipal.

“É daqui que muitas famílias carentes tiram o sustento. Por exemplo, um quilo de cebolinha é R$10,00, tem dias que um agricultor vende de 10 a 20 kg. Com o apoio da Prefeitura, vamos ter assistência técnica e insumos, o que vai melhorar a produção”, disse o coordenador da Casa da Horta, Rosalvo Frazão.

O projeto foi resultado de uma parceria entre a Prefeitura e Vale e hoje mais de 20 famílias retiram o sustento por meio do cultivo de hortaliças. Durante a reunião, os agricultores apresentaram demandas em busca de melhorar suas produções.

“Para garantir o melhor desenvolvimento do projeto, a Sempror vai fornecer capacitação por meio de cursos de hortas e cooperativismo, assistência técnica, análise de solo, doação de calcário e avaliação do sistema de irrigação. Como resultado, esperamos que a produção seja ampliada, aumentando também a renda dessas famílias”, explicou o secretário de Produção Rural (Sempror), Elson Cardoso.

Texto e Foto: Erika Sarmanho

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP