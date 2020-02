Prefeitura reforça Campanha de Vacinação contra sarampo

A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza, a partir do dia 10 deste mês, uma campanha para reforçar a vacinação contra o sarampo no município. Quem tem entre cinco e 19 anos de idade e ainda não se vacinou, ou tomou apenas uma dose da tríplice viral, deve procurar a Unidade de Saúde mais próxima, até o dia 13 de março. O dia D de vacinação será em 15 de fevereiro, em todas as Unidades de Saúde da zona urbana, das 8h às 17h.

Como a Unidade de Saúde do bairro Novo Brasil está em reforma, a Secretaria de Saúde vai montar um ponto de apoio na Escola Municipal Benedita Torres, ao lado da unidade, para o atendimento aos moradores do bairro.

Sobre o sarampo

O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. Os sintomas incluem febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso.

Em torno de 3 a 5 dias, podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas que, em seguida, se espalham pelo corpo. Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade.

ascom.canaa