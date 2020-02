Idosa que usava aparelho para respirar morre após ter energia cortada no MA

Em vídeo divulgado nas redes sociais, um homem acusa a Equatorial Energia de ser a responsável pela morte de uma idosa de 92 anos, que teve a energia de sua casa cortada, no bairro Itamar Guará, em Imperatriz.

Segundo informações da família, a senhora havia acabado de chegar do hospital para um tratamento respiratório e teria voltado para casa após ser liberada pelos médicos para que repousasse usando um aparelho de nebulização em sua própria residência.

De acordo com as informações do vídeo, havia somente uma conta para ser quitada, referente ao mês de janeiro. Foi feito o pedido para que houvesse uma espera de 24 horas, mas o pedido não foi concedido e a senhora que precisava do aparelho de nebulização acabou falecendo.

Fonte: www.enquantoissonomaranhao.com.br