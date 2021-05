ICMBio e Vale renovam convênio para proteção da floresta Amazônica em Carajás

Segundo o chefe do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio Carajás, André Luís Macedo Vieira, o apoio é fundamental para conservação. “O apoio da Vale, previsto no Decreto de criação da FLONA Carajás é um instrumento vital para a conservação do território de Carajás e da savana metalófila, ecossistema único no mundo e encontrado apenas no interior das unidades de conservação”, diz Macedo.

A área de floresta Amazônica na região de Carajás abrange as unidades: Floresta Nacional (Flonaca), Reserva Biológica do Tapirapé, Floresta Nacional do Tapirapé-aquiri, Floresta Nacional do Itacaiúnas, Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado e o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos (Parna). O conjunto de unidades equivale a uma área de 800 mil hectares de floresta nativa preservada. A mineração ocupa cerca de 2% desse total.