Mulher morde e arranca parte do órgão de homem que a estuprava

Uma jovem de 24 anos foi estuprada por um homem de 23 dentro da própria casa, mas reagiu à violência e arrancou uma parte do órgão dele com uma mordida. O crime contra a estudante aconteceu na cidade de Obuasi (Gana), no último sábado (7). As informações são do jornal “Sun”.

O suspeito teria invadido a casa da vítima enquanto ela dormia. Ela percebeu o barulho estranho e viu que ele entrou pela janela.