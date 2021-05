Novo auxílio emergencial até para os trabalhadores formais; confira

O Auxílio Emergencial, por exemplo, exige que as pessoas estejam sem emprego formal. Além disso, a versão desse ano impede a participação das pessoas que não receberam os montantes no ano passado. Isso faz com que esse programa acabe se tornando muito mais restrito.

O novo projeto de renda básica permitiria que essas pessoas entrassem nos pagamentos. Isso aconteceria justamente porque é um projeto de renda universal. É por isso que até mesmo os empregados formais poderiam ter o direito de receber essa ajuda.

Novo Bolsa Família?

Com a decisão do STF, o Governo vai ter que começar a trabalhar em suas opções para o próximo ano. Uma ala do Palácio do Planalto quer que o Ministério da Economia invista apenas em uma reformulação do atual Bolsa família. Aliás, era isso que eles estavam planejando fazer desde o começo.

No entanto, algumas pessoas de dentro do Ministério da Cidadania querem que o Governo comece o novo programa do zero. Seja como for, o fato é que o Governo vai ter que fazer mudanças para conseguir se encaixar nessas novas regras do STF.

O valor

Na decisão da última segunda-feira (27), o STF não chegou a estipular um valor para os pagamentos dessa nova renda básica. Os ministros acabaram deixando essa parte com o Governo Federal. Com isso, vai ser o Palácio do Planalto que vai decidir quanto essas pessoas irão ganhar por mês nesse programa.