Idosa cai em golpe e é roubada dentro de casa duas vezes no mesmo dia

Uma idosa foi alvo de golpistas no Rio após responder a uma ligação de alguém fingindo ser gerente de banco. O suspeito enganou a vítima dizendo que criminosos tinham tentado acessar a conta-corrente dela e, por isso, a empresa mandaria um funcionário a sua casa para buscar o cartão.

Consta no boletim de ocorrência que uma mulher se apresentou à idosa como a pessoa enviada pelo banco, mas não foi embora de imediato. Segundo a Polícia Civil, a criminosa passou 45 minutos no imóvel da vítima, intimidando-a. Por fim, ela localizou um saco com R$ 43 mil e saiu. Em seguida, apareceu um homem que se identificou como funcionário do banco. O ladrão subiu ao apartamento da idosa e adotou a mesma conduta de poucos minutos antes. Ele revirou o espaço e deixou a residência da vítima depois de achar uma caixa de joias, levando-a consigo.

Imagens registradas por câmeras de segurança do prédio mostram a entrada e a saída de ambos criminosos. A mulher aparece carregando um saco, e o homem, um compartimento pequeno.

Por volta das 18h de sexta-feira, policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade observaram uma motocicleta, sem placa, estacionada no Humaitá e, próximo ao veículo, reconheceram o homem flagrado no vídeo do circuito interno do prédio da idosa. Ele ainda estava com a mesma roupa usada no crime.

O suspeito foi identificado pela polícia como Luciano Alberindo da Silva. Diante das imagens das câmeras de segurança, ele confessou que foi àquele prédio e levou a caixa de joias da moradora. Na delegacia, a vítima também reconheceu Luciano como o homem que lhe roubou.

A Polícia Civil informou ainda que a investigação continua para identificar os demais integrantes da quadrilha. Luciano foi conduzido à Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC/Polinter).

