Mulher é presa após comer o dedo da amante do marido

Uma dona de casa foi presa após admitir ter invadido a casa da suposta amante do marido e arrancado um pedaço do dedo da mulher. O caso aconteceu na última quarta-feira, 11, em Goiás.

Márcia de Jesus Reis Santos, de 40 anos, agrediu a mulher, arrancado a ponta de um dos seus dedos com os dentes. A vítima identificada como Lidean Menezes Quidiquim, contou à polícia que a falange de seu dedo chegou a ser engolida pela suspeita.

Márcia negou e disse que Lidean mandava mensagens e fotos dela nua para o seu marido, Emerson Barbosa Rodrigues, e a provocava chamando-a de “chifruda” e “corna” na rua e em redes sociais.

A dona de casa conta que foi à casa da suposta amante do marido para tirar satisfações, mas acabou envolvida em uma luta corporal com ela.

No boletim de ocorrência consta que, ao colocar o dedo na boca da dona de casa, Lidean teria tido parte do dedo arrancado com uma mordida. Em seguida, Márcia teria fugido. A irmã de Lidean testemunhou a briga.

