Idoso de 67 anos é preso acusado de aliciar neta de 4 anos no interior do Pará

Um idoso de 67 anos, identificado como Antônio Martins Lima, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Tailândia, na manhã desta terça-feira, 23, acusado de aliciar a própria neta, de apenas 4 anos. De acordo com informações, o crime teria ocorrido na semana passada.

A mãe da criança procurou o Conselho Tutelar para denunciar o caso. A mulher também acionou a Polícia Militar, que prendeu o idoso. Ao chegar à delegacia, Antônio Martins confessou o crime e disse, com naturalidade, que era a criança que o seduzia.

A menina mora com os pais, na zona rural do município. O delegado de plantão abrirá inquérito para apurar o caso e apresentará o avô à Justiça. Como fugiu do flagrante, o delegado deve pedir a prisão do acusado.

Por: Roma News