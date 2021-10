Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita servidores do Centro Administrativo de Parauapebas

A rodoromaria do Círio de Nazaré do município ocorrerá dia 23 de outubro e contará com show de Eliane Ribeiro no Santuário de Nazaré.

Servidores do Centro Administrativo de Parauapebas receberam a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Foi uma demonstração de fé e oração que antecedeu a programação do Círio de Parauapebas no próximo dia 23.

O prefeito Darci Lermen destacou que “momentos como este ajudam a abençoar a nossa gente, nossa Parauapebas que já é abençoada por Deus. Nossa Senhora é esse caminho que nos ajuda a chegar a Jesus. Nada mais justo do que ter a presença dela aqui. Estou muito feliz por isso”, comemora.

Este ano, o Círio de Parauapebas incluirá uma rodoromaria e show com Eliane Ribeiro no Santuário de Nazaré. O padre Cristiano Martins lembra que o povo paraense celebra a devoção à Virgem como o Natal.

“A cidade de Nazaré é uma cidade muito simples, Maria é uma mulher simples. Ela nos lembra que nós também precisamos ser simples. Ela nos reporta a Deus e faz com que a nossa vida seja voltada ao Senhor. Maria é esse modelo de fé, de oração que nos liga até o céu”, reforça.

Alex Ohana, coordenador da Guarda da Santa aqui em Parauapebas faz um convite especial. “Toda população está convidada para este momento de fé, de adoração e agradecimento a Jesus, a Deus e Nossa Senhora por tudo que nós temos passado, e principalmente, pela vida de cada um”.

Serviço:

Rodoromaria de Nossa Senhora de Nazaré

Dia: 23 de outubro de 2021

Horário: 17h30

Saída: Paróquia de São Francisco de Assis – Rio Verde

Chegada: Santuário de Nossa senhora de Nazaré – Parque dos Carajás

Encerramento com show de Eliane Ribeiro.

ASCOM/PMP