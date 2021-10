Polícia Militar faz apreensão de mais de 3 mil pés de maconha

A Policia Militar de Terra Alta, do 26º Pelotão do Comando de Policiamento Regional III, por meio de denúncia anônima, fez apreensão de aproximadamente 3 mil pés de maconha, a maioria já estava pronta para o consumo, é uma pequena quantidade ainda era pequena, uma pessoa que morava no local ao perceber a chegada da polícia fugiu pela mata. no local também foi encontrada e depreendida duas armas de fabricação caseira.

A plantação foi destruída, e levada para a delegacia de polícia de Terra Alta, a polícia investiga o caso.

ASCOM/PM