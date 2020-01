Iniciada construção de calçadas padronizadas no centro da cidade

Mais acessibilidade, limpeza e organização da cidade. Esse é o objetivo de uma grande ação da prefeitura de Canaã dos Carajás, que vai construir quase 120 mil m² de calçadas padronizadas, pigmentadas, com acessibilidade para pessoas com deficiência e piso tátil. As obras já foram iniciadas em vias do centro da cidade, como a Avenida Weyne Cavalcante.

As calçadas terão 2,5 metros de largura e vão atender, inicialmente, parte do centro, em avenidas importantes como a Weyne Cavalcante, Pioneiros, Teotônio Vilela, Adrubal Bentes, além de outras vias. A primeira etapa prevê ainda a construção de calçadas padronizadas em prédios públicos como o Hospital Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente (Semma), a Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCEL), o Cemitério, além de escolas e outras edificações municipais. Ao todo, na primeira etapa, serão mais de R$ 6 milhões investidos.

Haverá, ainda, uma segunda etapa de construção de calçadas padronizadas no município, com a previsão de construção de mais de 86 mil m² e investimento de mais de R$ 12 milhões. A licitação para essa etapa já deve ser realizada nos próximos dias.

“É uma obra importante, que vai trazer mais condições de acessibilidade e trafegabilidade à nossa população”, destacou o prefeito Jeová Andrade, ao assinar a ordem. “É uma obra que também vai contribuir para que nossa cidade esteja cada vez mais limpa”, completou.

ascom.canaa