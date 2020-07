Iniciadas as obras de revitalização da Praça dos Metais

A Praça dos Metais de Parauapebas, uma das mais antigas da cidade, será toda reconstruída. O novo espaço de lazer contará com quadras esportivas, praça de alimentação, área de eventos, estacionamento, além de pontos de táxi, mototáxi e da Guarda Municipal.

De acordo com a engenheira civil da Secretaria Municipal de Obras (Semob), Daniela Oliveira, as obras iniciaram dia 15 de julho e a previsão de duração é de seis meses. Próximo à estrutura atual da praça funciona o famoso Costa Pra Rua, conjunto com 24 quiosques disponibilizados pela prefeitura para comerciantes que vendem comida, roupas e outros produtos e serviços.

O projeto da nova praça contempla a construção de novos quiosques, em uma área de alimentação. Para garantir que os comerciantes do Costa Pra Rua mantenham a fonte de renda durante o período das obras, a prefeitura vai transferir todos para uma área localizada na rua 11, bairro União, em frente ao Sine.

“É uma área de grande movimentação, isso é importante para os comerciantes, e a prefeitura vai disponibilizar toda a infraestrutura necessária para que eles continuem trabalhando, em condições salubres. Quando concluir a reforma, quem trabalha com restaurante receberá um quiosque na área de alimentação da praça, e quem atua em outros segmentos será alocado em centros comerciais”, explica Selma Dantas, secretária de serviços urbanos do município.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semurb) fez um mapeamento de todos os comerciantes do Costa Pra Rua e tem mantido o diálogo com eles sobre como se dará o processo de mudança durante as obras.

Mais investimentos

De acordo com o secretário de obras, Wanterlor Bandeira, a obra da Praça dos Metais integra um conjunto de investimentos que vai mudar a cara da principal região da cidade nova, um dos bairros mais antigos da cidade.

“Esse conjunto de obras integra, além da Praça dos Metais, a construção das calçadas padronizadas na rua A e na Faruk Salmen e a construção de um Parque Linear na rua Belém, em frente à Chácara do Sol. Esses investimentos vão trazer embelezamento, conforto, segurança e urbanização em toda essa região, “detalha Wanterlor.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Elienai Araújo

Assessoria de Comunicação/PMP