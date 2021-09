Inscrições abertas para o curso de Letras da UFPA polo Parauapebas

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com inscrições abertas do Processo Seletivo Especial para o ingresso de alunos nos cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EAD). Das 661 vagas ofertadas, 627 serão destinadas a candidatos cotistas e de ampla concorrência, e 34 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Para Parauapebas está sendo ofertado o curso de licenciatura em Letras. São 21 vagas e somente candidatos que fizeram o Enem 2020 podem se inscrever para o curso. A graduação será na modalidade EAD.

Para participar do PSE EAD, o candidato deverá efetuar a sua inscrição, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico ceps.ufpa.br, até 24 de setembro de 2021.

Antes da inscrição, o candidato deverá ler integralmente o Edital do Processo Seletivo e assinalar a sua concordância com o mesmo no formulário eletrônico de inscrição (Termo de Concordância com o Edital), não cabendo, posteriormente, interposição de recursos ou alegação de desconhecimento das informações dispostas no presente Edital.

O resultado do Processo Seletivo Especial EAD deve ser divulgado no dia 1º de outubro.