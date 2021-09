Vídeo: homem é mordido por tubarão em Salinas

Vítima estava em alto mar quando teve a perna esquerda mordida pelo peixe de médio porte

Um pescador sofreu uma mordida de um tubarão, na manhã desta quarta-feira (22), em alto mar, nas proximidades do município de Salinópolis, nordeste paraense. O peixe foi capturado após o ataque.

De acordo com informações

, o pescador – identificado como Everaldo de Souza dos Santos – foi mordido no momento em que manipulava o material de pesca junto com os peixes, no convés da embarcação.

Everaldo não teria notado que um dos peixes era um tubarão, de médio porte, que estava vivo. O pescador teve ferimentos na panturrilha.

Resgatistas do Samu foram acionados, e o pescador foi levado para o hospital Regional de Salinópolis. O estado de saúde dele é considerado estável.