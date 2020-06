Irmão de vereador, é executado a tiros

Cláudio Santana Carvalho, irmão do vereador, João Santana de Carvalho Filho (PSDB), conhecido como “Filho”, na cidade de Nova Ipixuna, distante 35 km de Marabá, no sudeste do Pará, foi morto a tiros, na noite de ontem (9), na cidade de Açailândia, no estado do Maranhão.

Nascido em Marabá, “Claudinho”, como era conhecido deste o tempo de infância, lutava, há bastante tempo, para se livrar da dependência química, provocada pelo uso de álcool e drogas. De acordo com testemunhas, ele foi executado por um indivíduo, no centro da cidade maranhense.

Assim que a notícia da morte da vítima foi anunciada, várias manifestações de sentimentos tomaram conta das redes sociais, pelo fato da família dele ser bastante conhecida no bairro Belo Horizonte em Marabá. Membros da família de “Claudinho” se deslocaram para Açailândia para traslado do corpo para Marabá.

Fonte: debatecarajas.com.br / Pedro Souza