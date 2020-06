Prefeitura entrega 580 kits alimentação para estudantes das aldeias Xikrin

Durante o dia de hoje, 9, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entregou 580 kits de alimentação escolar aos estudantes do povo Xikrin do Catete: aldeias Ôodjã, Djudjekô, Kateté, Pokrô e Krimei. A iniciativa faz parte das ações da prefeitura de combate ao novo coronavírus.

Um dos responsáveis pelo recebimento dos kits nas aldeias é o professor KangoDjoti Xikrin, intérprete da escola Bep Tum Xikrin (aldeia Ôodjã). Ele destaca o quanto a distribuição é relevante para a comunidade. “Os kits são muito importantes para indígena. Indígena não pode sair para comprar”, diz o professor, referindo-se ao período de pandemia.

Segundo o nutricionista e responsável técnica da Divisão de Alimentação Escolar da Semed, Elisangela Martins, a distribuição dos kits obedece a Resolução CD/FNDE nº 2, de 9 de abril de 2020, que dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) durante o período de estado de calamidade pública.

“A composição dos kits é a base de alimentos minimamente processados. Eles estão sendo entregues pela equipe de alimentação escolar que testou negativo para Covid, passou por treinamento e recebeu EPIs adequados para que a entrega ocorresse da forma mais segura possível”, frisa a técnica, mencionando que a equipe também fez o trabalho de educação nutricional “para que eles priorizem os alimentos in natura e busquem reduzir os ultraprocessados”, além dos cuidados de higienização dos alimentos.

Primeira etapa

No mês de maio, ocorreu a primeira etapa de distribuição dos kits, que contemplou aproximadamente a mesma quantidade de estudantes das aldeias. Quem também está recebendo os alimentos são os alunos da comunidade Santa Rita, na zona rural, que estão sem mercado para atendê-los por meio do cartão do programa Merenda em Casa.