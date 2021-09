IV FECITBA 2021: Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais da Mesorregião do Baixo Amazonas – Pará inscreva-se já!

Com a prorrogação do prazo para submissão de projetos até dia 30/09/2021, a feira permanece com as inscrições disponíveis em seu site oficial

Durante a semana de 12 à 19 de novembro de 2021, acontecerá a 4ª edição da Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais da Mesorregião do Baixo Amazonas – Pará (FECITBA-PA), de forma 100% virtual e gratuita. Com inscrições e submissões de trabalho pelo site: www.even3.com.br/ivfecitba2021

A Feira

Realizada anualmente pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), desde 2018, sob coordenação geral do Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico (CPADC) do Instituto de Ciências da Educação, e auxílio do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI). Objetiva o estímulo do pensamento criativo, crítico e investigativo dos estudantes das escolas paraenses por meio do desenvolvimento da iniciação científica infanto-juvenil, especialmente das escolas do Baixo Amazonas-Pará.

Este ano é aberta também, à outros Estados do Brasil para participação com submissão de projetos. Os mesmos devem ser de autoria dos estudantes e orientados por profissionais de educação de suas respectivas escolas. Inclusos nas categorias de iniciação científica ou de desenvolvimento tecnológico das áreas do conhecimento previstas no CNPq: Ciências Humanas; Ciências Sociais e Aplicadas; Linguística, Letras e Artes, Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; e Ciências Agrárias.

Podem submeter projetos para a IV FECITBA estudantes do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, do 1º ao 3º ano do ensino médio, do ensino médio integrado com técnico, ensino técnico – pós médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Vale ressaltar que primeiramente, até o dia 30 de setembro, os estudantes e seus orientadores deverão submeter apenas o plano de pesquisa, ou seja, a intenção de pesquisa. Posteriormente, após aprovação do plano, a equipe terá até o dia 18 de outubro, o prazo limite de envio do resumo expandido do projeto, no qual apresentarão seus resultados finais ou parciais.

A Feira também abriu as inscrições, para relatos de práticas e de materiais didáticos de profissionais da educação paraenses na modalidade resumo simples. O cadastro para esta modalidade, permanecerá até o dia 18 de outubro.

Neste ano a IV FECITBA contará novamente com uma programação totalmente remota, variada e divertida, contendo palestras, visitas virtuais a laboratórios, exposições de trabalhos e de concurso de desenhos e de fotografias. Este último será novidade neste ano. A exposição será feita por meio de vídeo gravado, que será disponibilizado em estandes virtuais para livre visitação do público interessado inscrito ou não na Feira. Não deixe de se inscrever, submeter seu trabalho e participar da programação! Os projetos e trabalhos destaques da feira, serão premiados!

Para mais informações sobre como realizar seu cadastro e submissão de projetos, consulte o regulamento oficial das modalidades disponíveis para download no site da feira: www.even3.com.br/ivfecitba. E para ficar informado sobre todas as novidades da IV Edição da FECITBA, acompanhe as redes sociais: instagram @fecitba_ufopa e Facebook: Fecitba – PA.