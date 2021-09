ITV abre seleção para nova turma de Mestrado

O curso é gratuito e serão ofertadas bolsas de estudo para os alunos aprovados na categoria demanda social

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo (turma 2022) de candidatos ao Curso de Mestrado Profissional em Uso Sustentável de Recursos Naturais em Regiões Tropicais do Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável. O curso é gratuito e serão ofertadas bolsas de estudo para os alunos aprovados na categoria demanda social. Os interessados ou seus representantes legais deverão realizar sua inscrição online até o dia 12 de outubro de 2021. Acesse o link https://sigaa.itvds.org/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto para mais informações. As linhas de pesquisa devem ser “Socioeconomia e Sustentabilidade na Mineração” e “Uso Sustentável dos Recursos Biológicos”.

ITV está com inscrições abertas para nova turma de mestrado, turma 2022

O Instituto Tecnológico Vale (ITV) é uma instituição sem fins lucrativos, com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas e científicas para os desafios da cadeia de mineração e sustentabilidade nos territórios em que a Vale está presente. O Instituto também estimula o respeito à diversidade em suas práticas. “O ITV valoriza a diversidade em todas as suas formas, cores e crenças. Acreditamos que também o nosso curso deve ser o reflexo da pluralidade que existe não só nas comunidades em que atuamos, mas no mundo. Por isso, incentivamos a candidatura dos mais diversos grupos incluindo mulheres, pessoas negras ou indígenas, pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQI+”, destaca Guilherme Oliveira, diretor do ITV.

Serviço:

O quê? Curso de Mestrado Profissional do ITV

Formações desejadas: biólogos, geneticistas, agrônomos, químicos, físicos, geólogos, engenheiros, informatas, oceanógrafos, jornalistas, advogados, meteorologistas, geógrafos, economistas, sociólogos e antropólogos, entre outros.

Total de vagas: 30 – até 10 para profissionais da Vale, empresas controladas e coligadas e até 20 para demanda social.

Prazo de inscrição: até 12/10/2021

Mais informações: acesse o link https://sigaa.itvds.org/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto

