Ônibus 100% elétrico circula em Parauapebas

Começou a circular em Parauapebas, município localizado no sudeste do Pará, o primeiro ônibus 100% elétrico para o transporte de empregados que atuam na mina de Carajás. O veículo está em fase de testes pela Vale para análise de performance. Além do ônibus, nove veículos elétricos já atendem as operações da empresa distribuídos também em Marabá, Canaã dos Carajás e Ourilândia do Norte. A iniciativa faz parte de estratégia de descarbonização da Vale, que já anunciou meta de reduzir suas emissões de CO2 na atmosfera.

O ônibus foi montado em Campinas (SP), na fábrica da BYD e foi adquirido pela Vix, empresa de transporte que atende a Vale. Tem autonomia para percorrer 300 km e um tempo de recarga de quatro horas. Os outros oito veículos são do modelo Nissan LEAF, fabricados pela montadora japonesa, e circulam em parceria com a JSL também para o transporte de empregados com autonomia de 240 km. E ainda um outro veículo semelhante a um carrinho de golfe com carroceria, o HC2+D está sendo empregado no transporte de materiais e ferramentas das equipes de manutenção.

Para recarga dos automóveis foram instalados pontos de abastecimento no Núcleo Urbano de Carajás e nas outras localidades. A ação piloto integra a meta da empresa de reduzir suas emissões de CO2. Dentre as principais vantagens dos veículos elétricos estão a eliminação de emissão de gases resultantes da queima de combustíveis sólidos, assim como a eliminação de ruídos internos e externos. Por ser silencioso, o veículo também leva vantagem oferecendo maior conforto aos passageiros.

O modelo do ônibus também é adaptado para cadeirantes e possui câmeras internas, sistema de TV e som e sistemas de câmeras térmicas para visão noturna da rodovia. A capacidade total é de 44 passageiros, mas durante a pandemia, seguindo os protocolos de prevenção, o veículo transportará no máximo 20 pessoas.

Vale.com