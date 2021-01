Jornada Pedagógica começa nesta terça-feira, 26

Este ano, o evento traz uma programação virtual devido à pandemia

Em 2021, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) inicia suas atividades pedagógicas anunciando a continuidade das aulas no regime não presencial, devido à pandemia do novo coronavírus, como também algumas novidades para a garantia de uma educação com mais qualidade.

Oficialmente, o ano letivo tem início com a Jornada Pedagógica, que este ano abordará o tema “Ensino híbrido e a nova sala de aula”. O evento será online e já começa na próxima terça-feira, 26, com uma live de abertura, que ocorrerá às 8h30.

“A Jornada Pedagógica é um espaço de reflexão, aprendizagem e troca de saberes. É onde os nossos professores, coordenadores, diretores e equipe técnica da Semed traçam metas para os desafios do ano letivo que se inicia”, declara José Leal Nunes, secretário de Educação, ao falar também sobre a adesão pela Semed a uma plataforma educacional que irá proporcionar mais interação e qualidade ao ensino não presencial.

A Jornada contará com palestras e formação continuada para gestores, coordenação e professores, além de oficinas de uso das principais ferramentas da nova plataforma.

“Ela foi idealizada a partir das necessidades e sugestões de professores, pais e alunos. As novas tecnologias e formas de comunicação já mudaram, agora será nossa realidade na educação. Para tal, nosso planejamento inicial será focado na migração do ensino não presencial para o híbrido, utilizando as tecnologias disponíveis”, afirma Margarida de Queiroz, técnica pedagógica da Semed, que conduzirá a oficina “Ferramentas digitais para a educação”.