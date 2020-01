Jornada pedagógica proporciona momentos de reflexões e partilha de conhecimentos

Com uma programação diversificada, a Jornada Pedagógica 2020 oficializou a abertura do ano letivo da rede de municipal de ensino de Parauapebas. O evento, que ocorre de 21 a 24 de janeiro, reuniu em seu segundo dia de atividades, 22 de janeiro, milhares de educadores no Parque de Exposições Lázaro de Deus Vieira Neto.

Como o município está implementando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o tema tratado neste ano é “As Diretrizes da BNCC para formação integral do ser na perspectiva das competências socioemocionais”.

“Os desafios e oportunidades para a implementação da Base” foram abordados pelo palestrante e professor Dr. César Callegari. Ele, além de especialista em gestão de políticas, programas e instituições públicas, possui vasto currículo na área educacional, inclusive, presidiu a Comissão de Elaboração da BNCC. “A Base é uma definidora dos direitos de aprendizagens, que só tem sentido se for transformada em realidade nas redes, por meio da criatividade, da participação e do interesse dos professores”, afirmou Callegari para quem foi uma honra estar presente na abertura do ano letivo de Parauapebas.

Para Deyviane Rodrigues, professora da escola de educação infantil Vovó Ana, “é um momento importante, que contribui com as nossas práticas pedagógicas. Espero que tenhamos mais deles, pois estamos saindo daqui informados e motivados, prontos para buscar melhores resultados e contribuir mais com a aprendizagem das nossas crianças”. Ela participou da programação do dia 22, que também contou com a palestra “O poder da ação e as competências socioemocionais” da coach Karla Frazão, homenagens e atividades culturais.“É um momento de festa, mas acima de tudo de reflexão e debate, em que oportunizamos aos nossos educadores a aquisição de novos conhecimentos e interação dos debates realizados em âmbito nacional”, destacou o prefeito Darci Lermen.

A JORNADA

Constitui-se em um espaço de partilha e discussão de ideias relativas às práticas pedagógicas, que buscam o fortalecimento do processo educativo, dos valores e da cultura escolar. A programação teve início com o encontro de gestores (diretores, coordenadores e técnicos) realizado no dia 21, e seguirá até o dia 24, com formações e planejamento pedagógico nas escolas.

“O ano letivo já começou. Estamos fazendo uma reflexão coletiva de como reforçar nosso papel de educador, nosso compromisso com a sociedade de Parauapebas”, ressaltou o secretário de Educação Luiz Viera, mencionando a determinação do prefeito Darci Lermen “de valorizar e motivar os professores para a garantia de melhores resultados”.

INÍCIO DAS AULAS

Segundo o calendário letivo 2020 as aulas do ensino fundamental terão início na próxima segunda-feira, 27 de janeiro. Já para os alunos de Creche, o começo será dia 3 de fevereiro.

Texto: Messania Cardoso / Fotos: Anderson Souza/Lucas Dias e José Piedade

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP