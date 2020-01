Nova ambulância do SAMU passa a operar em Curionópolis

Curionópolis recebeu mais um reforço na prestação de serviços de saúde à população, uma nova ambulância passou a integrar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nesta quarta-feira, 22. A unidade de suporte básico móvel passou por vistoria da equipe técnica da Central Regional de Regulação de Emergência do Pólo Carajás, localizada em Marabá e agora está apta para prestar socorro às vítimas de acidentes e demais ocorrências no município.

“O município já prestava esse serviço à comunidade, mas agora, com a nova ambulância somada a que o Samu já tinha, o atendimento de urgência e emergência será reforçado tanto na zona urbana e rural, com mais agilidade, através do 192”, explicou a secretária de Saúde, Kelma Oliveira.

De acordo com a coordenadora da Central Regional da Regulação de Emergência do Pólo Carajás, a enfermeira Walternice dos Santos Vieira, o propósito da vistoria é garantir que o atendimento prestado pelo Samu ocorra de forma positiva e atenda as exigências do Ministério da Saúde. “Por se tratar de uma ambulância nova, o órgão precisa dar uma revisada. E ela está pronta para dar continuidade no atendimento que já vem ocorrendo de forma eficaz pela equipe da cidade”, disse ela.

Para solicitar atendimento, a população de Curionópolis precisa discar o número de emergência do Samu 192, disponível 24 horas. Atualmente, a Central Regional atende 17 municípios do Sul e Sudeste do Pará, ou seja, qualquer ligação realizada ao 192 será direcionada para Marabá, e o serviço redirecionado para o local da ocorrência.

“Recebemos hoje uma nova ambulância que vai prestar um serviço melhor para a população. É importante destacar que o Samu foi implantado no município para atender os casos de urgência. Casos eletivos são de responsabilidade do hospital. Lembrando ainda que todo trote pode acabar tirando a chance de salvar uma vida e gera gastos ao município” destacou a enfermeira responsável pelo Samu em Curionópolis Raquel Nunes.

ascom.curionopolis