Definida programação do Carnaval 2020 em Canaã dos Carajás

A prefeitura de Canaã dos Carajás já definiu a programação do Carnaval 2020 em Canaã dos Carajás. A festa será realizada entre os dias 22 e 25 de fevereiro em um complexo montado no Bosque Gonzaguinha. Na tarde desta quarta-feira (22), secretários de governo e representantes de outros órgãos públicos, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, se reuniram para definir pontos estratégicos da festa no município.

Um dos principais aspectos debatidos, a segurança será reforçada na festa. O entorno do evento será fechado e a entrada dos foliões acontecerá através de uma portaria que será montada em um dos acessos ao complexo. No local, detectores de metais serão utilizados pelo policiamento, que estará reforçado nas datas. O Conselho Tutelar também estará na portaria do evento para evitar que menores de idade desacompanhados dos pais entrem no local.

A festa será um esforço conjunto de vários órgãos, explicou Roberto Andrade, secretário de Governo. “Nós queremos envolver diversos órgãos de fiscalização nesta festa para garantir que as pessoas que saiam de suas casas e tenham uma festa tranquila. Por isso, Código de Postura, Bombeiros, secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Saúde, Polícia Militar trabalharão nos dias. Vale lembrar que, além de tudo isso, o evento também tem a segurança privada, que atuará todos os dias.”

A reunião debateu ainda a questão comercial do evento. Ambulantes que desejarem vender comidas e bebidas na festa precisarão se cadastrar previamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mais detalhes sobre o cadastro serão divulgados nas próximas semanas. O comércio de bebidas em garrafas também está proibido na festa.

As atrações também já foram definidas. No dia 22, show com a banda Forró do Muído. No dia 23, bandas locais e regionais se apresentam. No dia 24, show com a banda Os Barões da Pisadinha. No dia 25, encerrando a festa, Fabrícia e Banda.

