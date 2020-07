Jovem é assassinado no dia do próprio aniversário

Um jovem de 20 anos, identificado como Wallison Jonatha dos Santos Silva, foi assassinado a tiros na madrugada dessa quarta-feira (16) dentro de uma residência no bairro Suco de Uva, no município de José de Freitas. A vítima estava comemorando o próprio aniversário quando foi assassinado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava comemorando o aniversário com amigos quando alguém chamou no portão e ele foi atender. Quando o portão foi aberto, o suspeito disparou várias vezes contra a vítima, que morreu ainda no local do crime.

O suspeitos fugiram em um veículo e ainda não foram localizados.

Fonte: www.falapiaui.com