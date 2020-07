Em 15 dias, 20 pessoas são presas em Marabá

A Polícia Civil de Marabá prendeu, nos primeiros 15 dias de julho, 20 pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto. De acordo com o órgão, muitos dos capturados estavam foragidos, há anos, do sistema prisional e respondem a crimes como homicídio, tráfico de drogas, estupro, associação criminosa e roubo.

Todas as prisões foram efetuadas durante a operação “Araneo Veraneio” que, segundo a polícia, se constitui em um protocolo de trabalho que objetiva o cumprimento de mandados de prisão em aberto e captura de pessoas foragidas da justiça. “Inicialmente, todos os mandados de prisão são checados e um trabalho minuncioso é feito, de maneira técnica, com objetivo de se identificar com precisão o paradeiro de pessoas procuradas e, a partir daí, os policiais vão a campo com o objetivo de capturá-las”, informou o órgão, ao destacar que “os trabalhos da operação Araneo foram intensificados neste período do veraneio com intuito de retirar pessoas nocivas do meio social e assim trazer maior tranquilidade e paz à população, sobretudo, neste período”.

A intensificação da operação continua durante todo o mês de julho.

