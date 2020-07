Jovem que foi morto e teve os olhos arrancados era gerente do Subway

A Polícia Civil identificou o corpo do jovem de 22 anos, que foi encontrado na Estrada da Alegria, na zona sul de Teresina. A vítima foi identificada como Matheus Nunes Castelo Branco, residente do bairro Vila da Paz, localizada também na região sul da capital. Matheus era gerente do Subway e não tinha passagens pela polícia.

Segundo os levantamentos preliminares feito pela Polícia Militar, provavelmente, Matheus foi assassinado ainda no local onde o corpo foi encontrado. A vítima foi assassinada a tiros, e ainda arrancaram os dois olhos do jovem. A polícia ainda não sabe a motivação do crime.

O caso segue sendo investigado.

Fonte: www.falapiaui.com