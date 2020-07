Últimos dias de inscrições para cursos online de dança do Movimenta Pebas

Os interessados em participar das atividades de capacitação em Balé Clássico e Dança Contemporânea devem preencher o formulário de inscrição no link https://linktr.ee/movimentapebasoficial e enviar os vídeos pelo WhatsApp 94 99177-0939 para avaliação e seleção. Esses cursos são destinados para maiores de 15 anos com alguma experiência em dança, selecionados por nível técnico dentre os inscritos. Serão montadas duas turmas para cada curso, com o limite de até 15 participantes. Para os cursos online complementares de Danças Populares Brasileiras e de História da Dança é necessária apenas a confirmação da inscrição pelo mesmo link. O curso de Danças Populares Brasileiras oferece 20 vagas para alunos, a partir dos 12 anos com ou sem experiência em dança. Já para o curso de História da Dança, serão 150 vagas para interessados de todas as faixas etárias. Os critérios de seleção e o número de vagas variam de acordo com cada curso. As atividades serão ministradas online e ao vivo pelas plataformas Google Meet ou Zoom. Os cursos iniciam no dia 27 de julho e devem se estender até outubro. Sobre o Movimenta Pebas

Os cursos de dança fazem parte da programação do projeto Movimenta Pebas, adaptado para promover ações também durante a pandemia. Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura antes das restrições provocadas pela Covid-19, o projeto é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, com o patrocínio da Vale e apoio da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e do Instituto Vivas. Serviço Inscrições para os cursos online do projeto Movimenta Pebas

Período: até quinta-feira, 16 de julho

Início das atividades: 27 de julho

Regulamento e formulário de inscrições estão disponíveis em linktr.ee/movimentapebasoficial

Todas as informações sobre o “Movimenta Pebas” estão disponíveis nas páginas do projeto nas redes sociais:

Instagram.com/movimentapebasoficial

Facebook.com/movimentapebasoficial

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas pelo e-mail: movimentapebas@vivas.art.br ou pelo WhatsApp: 94 99177-0939. vale.com