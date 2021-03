Jovem é executado com vários tiros no Cidade Nova

O jovem Francisco de Araujo Costa Neto, 21 anos, conhecido como Costinha, ou Costa Neto foi executado no início da noite(19h00) desta quinta-feira

O jovem Francisco de Araujo Costa Neto, 21 anos, conhecido como Costinha, ou Costa Neto foi executado no início da noite(19h00) desta quinta-feira, na Rua 19 do Bairro Cidade Nova II em Timon-MA, próximo ao Colégio Paulo Freire

Dois indivíduos armados invadiram a casa de Costinha e já foram abrindo fogo contra o mesmo, que na tentativa de salvar sua vida ainda conseguiu correr para a parte externa, porém foi perseguido e executado com aproximadamente 5 tiros na porta de casa.

Vida Pregressa

Contra a vítima não possuíam anotações criminais, nem tampouco tinha passagem pelo sistema prisional

DRH

A Delegacia Regional de Homicídios, investigará o caso no sentido de elucidar o crime e prender os culpados para posteriormente apresentá-los á justiça.

OUSADIA

Demonstrando desmedia ousadia, a criminalidade não se intimida e deixa de agir nem com a presença da Tropa de Elite da Polícia Maranhense que veio para Timon com a finalidade de reforçar o policiamento ostensivo e dar um basta nessa onda de violência que está dizimar a juventude, notadamente aqueles que enveredam pelo tortuoso caminho do crime.

