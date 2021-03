Prefeitura recebe representantes de restaurantes e academias

Representantes da prefeitura e câmara legislativa receberam uma comissão de proprietários de restaurantes e academias de ginástica de Parauapebas na sede da prefeitura, nesta quinta-feira, 21.

Os empresários realizaram uma manifestação pacífica em frente ao Centro Administrativo, localizado no Morro dos Ventos. Na pauta da reunião, estão as medidas de enfrentamento à Covid-19 em Parauapebas e o último decreto municipal que restringiu a circulação de pessoas e o funcionamento de estabelecimentos, como forma de contenção da transmissão do vírus.

As sugestões apresentadas serão colhidas e avaliadas junto ao comitê de crise que monitora o avanço da Covid em nosso município.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a saúde e o bem estar de toda a população e não tem medido esforços para atuar em todas as frentes de combate à pandemia. Faça também a sua parte, use máscara, lave as mãos, não faça aglomerações. Vamos juntos vencer esse vírus.

