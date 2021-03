Vale repassa recursos incentivados contemplando projetos para idosos e público infanto-juvenil

Cinco municípios do Sudeste do Pará receberam os recursos: Marabá, Canaã dos Carajás, Bom Jesus do Tocantins, Tucumã e Eldorado do Carajás

Fundo dos Direitos do Idoso, Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e Instituições sociais do sudeste do Pará receberam R$ 13,27 milhões em recursos incentivados repassados pela Vale. O objetivo é contribuir para ações em defesa dos direitos dos idosos, crianças e adolescentes e projetos sociais esportivos para diferentes públicos nos territórios onde a empresa atua.

Os recursos serão disponibilizados ao Fundo do Idoso de Eldorado do Carajás, que vai receber R$ 2,75 milhões e para os Fundos da Infância e Adolescência dos municípios de Marabá, Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás e Tucumã, que juntos receberão R$ 4,65 milhões. Os recursos via Lei do Esporte somaram R$ 5,9 milhões.

A instituição que captou recurso em Eldorado do Carajás foi a Associação Solidária do Desenvolvimento Urbano e Rural (ASDUR), que conta atualmente com cerca de 200 idosos cadastrados e ativos, e apresentou projeto para a implantação de espaço clínico na sede da associação. “Com o projeto devemos construir e equipar sala do médico, sala da fisioterapeuta, espaço para atendimento psicossocial, além de 24 meses de equipe médica paga”, explica Francisca Neta, que esteve à frente do Conselho Municipal do Idoso durante o processo da captação de recurso.

Ela destaca que equipar a ASDUR, que é uma entidade do terceiro setor no município, é um grande avanço para Eldorado no que diz respeito a políticas de atendimento aos idosos. “Todas essas melhorias, via associação, os projetos que foram elaborados e os recursos captados, significam avanço na política de atendimento aos nossos idosos. Vamos poder disponibilizar vários serviços gratuitos à população idosa do município”, afirma Francisca.

Fundação Vale disponibiliza conteúdos gratuitos sobre Leis de Incentivo

A Fundação Vale reforça seu compromisso em colaborar para um país mais justo e acredita que uma das formas é apoiando o fortalecimento dos Conselhos de Direitos e Organizações da Sociedade Civil.

A partir de março, a Fundação disponibiliza, gratuitamente, conteúdos com orientações sobre o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON); o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD); o Fundo dos Direitos do Idoso; e sobre o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA). O objetivo é promover o aprendizado sobre os programas, fortalecer e estimular o trabalho dos Conselhos e das Organizações da Sociedade Civil por meio de capacitação de seus agentes sociais.

As videoaulas sobre o PRONON e o PRONAS/PCD estão divididas em seis módulos: Legislação e Premissas dos Programas Pronon e Pronas/PCD; A Elaboração do Projeto – parte 1; A Elaboração do Projeto – parte 2; Exigências Extras para Projetos de Pesquisa, Formação de RH e Reformas; Gestão do Projeto; e Prestação de Contas do Projeto. Já as aulas sobre o Fundo dos Direitos do Idoso e o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente estão distribuídas em oito módulos: Conceitos e Histórico dos Fundos dos Direitos do Idoso e da Criança e do Adolescente; Legislação Específica e Diretrizes; Estrutura Organizacional dos Conselhos; Aplicação de Recursos dos Fundos; Estrutura Institucional de Organizações da Sociedade Civil; Elaboração de Projetos; Captação de Recursos por Meio dos Fundos dos Direitos do Idoso e da Criança e Adolescente; e Outras Estratégias de Captação de Recursos. Os conteúdos serão disponibilizados em apostilas e videoaulas, que vão esclarecer dúvidas e contribuir para que organizações estejam mais aptas a submeter projetos para captação de recursos com foco em melhorar a vida dos brasileiros.

As aulas já estão disponíveis a partir desta semana, no novo site da Fundação Vale, que acaba de ser lançado. Acesse www.fundacaovale.org/materiais/cursos.

