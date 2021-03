Jovem envolvido com o tráfico é executado com vários tiros

De acordo com informações, o crime foi praticado por dois homens

Um jovem identificado como Breno Nascimento de Carvalho, mais conhecido como ‘salgadinho’, de 22 anos, foi executado com pelo menos seis tiros na noite de segunda-feira, 15 de março, no bairro Frei Higino, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. As informações são do Piauí em Dia.

De acordo com informações, o crime foi praticado por dois homens. Os criminosos chegaram em uma motocicleta e abordaram a vítima, efetuando os disparos de arma de fogo contra ele logo em seguida. Logo após, a dupla fugiu com destino ignorado.

O local foi isolado pela Polícia Militar e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Segundo a PM, a vítima já havia sido presa em novembro de 2019, pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: www.meionorte.com